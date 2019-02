Roberto Arzú y José Antonio Farias candidatos del PAN

El grupo político Partido de Avanzada Nacional (PAN) llevó a cabo su Asamblea Nacional Extraordinario de Postulación, en donde se proclamó a Roberto Arzú García-Granados y a José Antonio Farias, como presidente y vicepresidente.

Roberto Arzú explicó que el PAN es la casa que construyó su padre, Álvaro Arzú Irigoyen, y en donde él nació, por lo que aseguró que acepta la nominación para ser el candidato a la presidencia.

En este sentido, el presidenciable explicó que su plan de gobierno se enfocará en seguridad, salud, vivienda, transparencia, combate a la corrupción, empleo, entre otras acciones.

Por otra parte, también aseguró que sacaría al Ejército a las calles.

Delincuentes, violadores, secuestradores, asesinos, mareros, extorsionistas, mírenme a los ojos… o se rinden o se mueren", indicó

Además, habló sobre la pena de muerte.

La pena de muerte claro que sí, estas personas no merecen vivir en nuestra sociedad, o se rinden o se mueren”, subrayó.

Coaliciones y apoyo

En la asamblea se sometió a votación la coalición con el partido Podemos, para la designación del binomio presidencial, lo cual fue aprobado por los delegados departamentales.

Por lo que se proclamó a José Antonio Farías, como candidato a la vicepresidencia quien indicó que no si no se detiene la politización de la justicia y la judicialización de la política seguirá creciendo el caos. “Será imposible gobernar y la desconfianza y la polarización crecerán no habrá paz ni desarrollo”.

























“El poder soberano radica en el pueblo quien elegí libremente a sus representantes para que tomen el timón del gobierno, su actuar esta sometido a la construcción y al pleno respeto de separación de poderes, todo el gobierno al servicio del pueblo de Guatemala”, resaltó Farias.

Arzú García-Granados resaltó el apoyo total del partido, para la reelección del alcalde capitalino Ricardo Quiñonez. Asimismo, confirmó que el PAN no presentará candidato para la alcaldía de la ciudad de Guatemala.