"Cada país debe resolver sus problemas", dice Cabrera ante preocupación de EE. UU.

El vicepresidente Jafeth Cabrera restó importancia a las preocupaciones manifestadas por Estados Unidos ante la posibilidad de que sea reformada la Ley de Reconciliación Nacional (LRN).

Dichas manifestaciones las hizo el vicemandatario mientras estuvo en el Congreso de la República, en donde también se dirigió a un grupo de ambientalistas.

Cabrera expresó que los cambios a la referida normativa no tendrán impacto en lo internacional.

Además, el funcionario se manifestó así:

#AHORA "No tengo conocimiento, porque no me invitaron a mi", dice Jafeth Cabrera, sobre las recientes reuniones de los presidentes de los 3 poderes del Estado indicó. Vía: @LesterRamirezEU pic.twitter.com/zhc5qgvO25

— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) February 15, 2019