Nombramiento de nuevo jefe de seguridad del OJ genera diferentes reacciones

Roberto Mota Bonilla fue nombrado como nuevo jefe de seguridad del Organismo Judicial (OJ), y ante ello se han dado diferentes reacciones. Incluso algunos jueces han expresado temor por la vulnerabilidad en su protección.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Delia Dávila, explicó a Emisoras Unidas que la designación de esta persona se dio por decisión del presidente del OJ, Nester Vásquez Pimentel.

“Fue una decisión del presidente el nombramiento del jefe de seguridad. No tenemos mayor información de él, no conocemos su expediente o curriculum, no fue presentado al pleno”, señaló.