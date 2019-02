Linares minimiza comunicado de EE. UU sobre Ley de Reconciliación Nacional

En menos de una semana el diputado Fernando Linares Beltranena vuelve a dar de que hablar, este jueves se pronunció sobre un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre su postura por los cambios que se intentan hacer a la Ley de Reconciliación Nacional.

Linares Beltranena comentó que el pronunciamiento lo hace un subdirector de una oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Estado y no lo hace el titular de esa institución estadounidense, Mike Pompeo, ni el presidente Trump ni la mayoría del Congreso de Estados Unidos.

“No se han pronunciado sobre el tema más importante que es la violación de los derechos humanos, que no se ha cumplido con la Ley de Reconciliación Nacional del 96, que fue una amnistía reciproca que es una violación a los derechos humanos de todos los que estuvieron en el conflicto armado, la no retroactividad, artículo 15 de la Constitución que no puede haber una pena sin delito previo como lo establece el artículo 17 constitucional”, explicó Linares.