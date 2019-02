Solórzano Foppa señala que la MuniGuate “sigue cooptada por la familia Arzú”

Este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó acerca de los señalamientos surgidos esta semana con relación a posibles irregularidades en contrataciones en la Municipalidad de Guatemala.

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, denunció ayer en la Contraloría General de Cuentas, el ente recaudador y el Tribunal Supremo Electoral las anomalías.

Detalló que hay una “cooptación de la Municipalidad de Guatemala por parte de la familia Arzú”.

Según él, parte de esta incluye el otorgamiento de un contrato bajo el renglón 189 a Patricia Escobar de Arzú, viuda del exalcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen.

Además, hizo saber que Nicole Pulin, cuñada del actual presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, está contratada en la comuna y recibe miles de quetzales al mes. Incluso señaló que esta persona habría evadido impuestos.

Estoy en la Contraloría General de Cuentas denunciando la Cooptación de la Municipalidad de Guatemala por parte de la familia Arzú.

No podemos permitir que La Muni sea la caja chica del clan Arzú, sus familiares y allegados, así como su partido político.#CooptaciónMuniGuate pic.twitter.com/VN0OJyFXa6 — Foppa (@foppaguate) February 11, 2019

Solórzano Foppa y el vocero de la municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval, participaron como invitados en el programa este martes para conversar sobre este tema.

El exsuperintendente destacó que hay mal manejo de los fondos públicos en esa comuna, a través de contratos que en realidad están siendo simulados.

“Son plazas que deberían tener personas en un renglón 011; sin embargo se utilizan bajo el renglón 189 para contratar a alguien a dedo, sin pasar por los procesos de selección y en este caso son familiares del exjefe edil Arzú”, señaló.

El exfuncionario dijo que hay irregularidades en el tema de pago de impuestos de Pulin, que de alguna forma son “consentidas” por la comuna.

Sandoval consideró que se debe llegar a la raíz, pues en su opinión Solórzano Foppa participará como candidato a la alcaldía capitalina en el próximo proceso electoral, por lo cual busca obtener un “show mediático” al referirse a este tema.

“Al final de cuentas esto no va a caminar en las instituciones porque está todo de forma transparente, no hay nada oculto”, dijo.

Además, calificó como “espurias” y sin fundamento las denuncias del exjefe de la SAT.

“Nos estamos yendo por las ramas para tratar de buscarle tres pies al gato. Es claro que los señalamientos son en este momento para proceder al proceso electoral”, destacó el vocero municipal.

Ante ello, Solórzano Foppa negó que esté utilizando este tema para tener notoriedad con vistas a obtener un cargo público. Aseguró que ha denunciado actos ilícitos y de corrupción incluso estando fuera de la SAT o alguna otra entidad estatal.

En cuanto a la comuna capitalina señaló: “Esto es nepotismo, yo no contrato a nadie por no hacer nada si no es mi amigo, familiar, y en este caso son miembros de la familia Arzú”.

“La municipalidad sigue cooptada por la familia Arzú”, manifestó.

Los contratos

De acuerdo con el portavoz de la comuna, Patricia de Arzú durante muchos años se ha dedicado a realizar trabajos a favor de la población, principalmente en el desarrollo de programas enfocados a adultos mayores y niños.

Llevaba a cabo las acciones “ad honorem” y fue hasta julio de 2018 cuando se le contrató en la Municipalidad de Guatemala, después del fallecimiento de su esposo Arzú, dijo.

De acuerdo con Sandoval, el actual alcalde Ricardo Quiñónez fue quien le pidió que se quedara en la comuna, asesorando la Secretaría de Asuntos Sociales con todos los programas que ella misma creó y desarrolló, pues es una persona “valiosa, que aporta mucho”.

En el sistema Guatecompras se muestra un contrato por Q150 mil otorgado a De Arzú, por la prestación de servicios técnicos de julio a diciembre de 2018.

Sin embargo, el exjefe de la SAT detalló que el contrato no indica ninguna función, solo menciona que es para la prestación de servicios técnicos.

Aseguró que cuenta con el respaldo para mencionar que aquí hay un “fraude de ley”. “Un contrato donde se le pagan Q25 mil al mes a una persona por no hacer nada, debe ser verificado”, detalló.

En el caso de Pulin, Solórzano Foppa destacó que en una entrevista con una revista de moda, ella se describe como directora del área de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Guatemala.

“¿Cómo puede ser alguien directora de un área teniendo un contrato 189?, eso es anómalo, es anti reglamentario, va en contra de la ley”, cuestionó.

Sin embargo, Sandoval aclaró que ella es cuñada del presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, y llegó a prestar servicios profesionales a la comuna antes de que él se casara con su hermana.

Según dijo, esta persona cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, es abogada y notaria y tiene una maestría en Gestión Comercial y Marketing en Madrid, España.

Añadió que está contratada bajo el renglón 189 y trabaja como asesora. “No se están mal utilizando los recursos de los guatemaltecos”, puntualizó.