Elizabeth Warren lanza su candidatura para presidenta de Estados Unidos

La senadora demócrata Elizabeth Warren lanzó oficialmente su candidatura presidencial, basando su campaña para 2020 en un llamado populista a combatir la desigualdad económica y construir “un Estados Unidos que funciona para todos”.

Warren deploró el “apretón a la clase media”, una situación en la cual “los ricos rinden pocas cuentas y los demás tienen pocas oportunidades”.

Sus patrocinadores esperan que este mensaje la destaque entre una larga lista de aspirantes a la candidatura demócrata y le permita superar la controversia por haber declarado anteriormente que era de origen indígena.

También presentó algunas propuestas como la de extender el seguro de salud Medicare a todos y eliminar de Washington el “cabildeo tal como lo conocemos”.

Y aunque evitó los ataques directos al presidente Donald Trump, exhortó a sus partidarios a optar por “un gobierno que toma decisiones distintas, decisiones que reflejen nuestros valores”.

Warren hizo su anuncio de candidatura en unas instalaciones industriales donde obreros migrantes se fueron a la huelga hace casi 100 años, un lugar que sus partidarios esperan sea de gran simbolismo.

En un video anunciando el evento del sábado, Warren habla de la historia del poblado de Lawrence, de “gente trabajadora uniéndose para lograr cambios, donde la lucha era difícil, la batalla era cuesta arriba, y un grupo de mujeres estuvo a la vanguardia para todos nosotros”.

Warren, de 69 años, se dirigirá luego a Nuevo Hampshire, donde se realizan las primeras votaciones primarias del país.

Allí podría tener cierta ventaja al ser alguien de un estado vecino cuyo nombre es ampliamente conocido.

El domingo estará en Iowa, donde las asambleas de ciudadanos constituyen la primera prueba de todo precandidato.

