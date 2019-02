Miles amanecen en la Plaza de la Constitución por la Caravana del Zorro

No importando las condiciones climáticas o las incomodidades, miles de motoristas y participantes de la tradicional Caravana del Zorro amanecieron en la Plaza de la Constitución.

El Centro Histórico contó con gran cantidad de motociclistas este sábado, tal como ocurre año con año pues miles de personas acuden al llamado de los organizadores.

Publinews Guatemala Eddy Villadeleón "Dos zorros nos cuidan" Para esta edición de la Caravana del Zorro, Eddy Villadeleón asegura que tiene la bendición de dos “zorros”: Su padre, quien falleció en 1987, y ahora de su madre, quien el año pasado dejó de existir. Narró a Publinews algunas anécdotas de su peregrinar, como, por ejemplo, la ocasión en la que viajó solo porque no le dieron permiso de faltar al trabajo y cuando llegó a Esquipulas se encontró con su padre quien lo esperaba incondicionalmente. También menciona quién podría remplazarlo en el momento en que ya no esté.

Pernoctan en el Parque

A pesar de que por las noches, en las últimas horas, el frío hace mella en el territorio nacional esto no importó para que miles de personas se quedaran a dormir en el Parque Central.

La participación ha sido masiva, nuevamente.

No importa la edad ni si van acompañados o no, pero las personas no perdieron la oportunidad de quedarse en un rincón del parque para amanecer listos y dispuestos para el banderazo de salida.

























Algarabía y tradición

Desde la salida de los primeros rayos del sol, algunos motoristas ya bailaban, otros aprovecharon para desayunar o para despabilarse y sentirse preparados.

Eddy Villadeleón, conocido como “el Hijo del Zorro”, indica que se han cumplido con todas las medidas de seguridad para desarrollar la #CaravanaDelZorro2019. @PublinewsGT pic.twitter.com/IqOxJtuKGH — Jerson Ramos (@JRamos_PN) February 2, 2019

La música no estuvo ausente, más bien, acompañó casi en todo momento a la gente que compartía un café o inclusive bailaba, sea para mitigar el frío o por la alegría de estar presente en una nueva edición de la caravana.

La #CaravanaDelZorro2019 motivó una campaña de precaución para quienes participen en el evento. @PublinewsGT pic.twitter.com/oRixBUjjwW — Jerson Ramos (@JRamos_PN) February 2, 2019

Infaltables disfraces

Pero, como era de esperarse, muchas personas no desaprovecharon la oportunidad para lucir sus mejores disfraces, una tradición que cada vez cobra más auge.

Este fue el caso de Manuel Barrios, quien acudió disfrazado de lobo.

Por su parte, Axel López lució el atuendo del inconfundible ogro verde "Shrek".