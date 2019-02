Caravana del Zorro: Una historia de fe, adrenalina y reconocimiento

La tradición de algunos es el inicio de una aventura de vida para otros en una peregrinación de poco más de 222 kilómetros hacia la capital centroamericana de la fe en Esquipulas, Chiquimula. Se trata de la Caravana del Zorro 2019.

Publinews te acompaña en este viaje lleno de adrenalina con un especial en el cual encontrarás información de mucha utilidad, como, por ejemplo, la ubicación de bahías de descanso.

Con el paso de los años ha crecido la cantidad de “zorros”, como se les denomina a quienes participan en esta gran peregrinación para visitar al Cristo Negro de Esquipulas.

El origen

Es justo mencionar que no todos los motociclistas son creyentes, pero eso no impide que viajen con ilusión y respeto con sus hermanos de ruta disfrutando el rugir de los motores y dejándose acariciar por el viento que rompen al avanzar.

Eddy Villadeleón, hijo de Rubén, conocido como “el Zorro”, viaja un año más con la caravana, misma que tomó el nombre por el mote de su padre. Lo hace para cumplir una promesa y continuar el legado.

El relato de la familia Villadeleón hace remontar a 1961, cuando un grupo de seis amigos decidió emprender la travesía hacia Esquipulas. Esos guatemaltecos fueron pioneros y le abrieron paso a un evento que ha crecido al punto de reunir a unos 30 mil “zorros”.

La expansión

La aventura se mantuvo de generación en generación y, en la época en la que no había redes sociales, la difusión de la caravana fue por tradición oral y los espacios que se fueron ganando en los medios de comunicación.

Las anécdotas de la romería trascendieron las fronteras. Los peregrinos se han sumado desde México, Estados Unidos, países de Centroamérica y en los últimos años se ha visto más de alguna bandera de una nación del Cono Sur.

El reconocimiento internacional hizo que se intentara dejarla registrada en el “Guinness World Records” en 2015, pero no logró el objetivo por incumplirse con algunas exigencias.

Quien ha conducido en carretera en motocicleta sabe que un pinchazo no lo detendrá. No alcanzar el récord puede compararse con un infortunio en la historia de la peregrinación, pero no fue suficiente para que decayera el ánimo de los organizadores ni menos el de los participantes.

Omar Solís

En la memoria

Cuando la Caravana del Zorro cumplió sus primeros 50 años, fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, en 2011.

Son innegables los episodios de tragedia durante algunas ediciones. Tampoco se pueden borrar las imágenes de algunos presidentes de la República que se han subido a una moto para encabezar la salida en la Plaza de la Constitución.

Los más antiguos miembros de la Caravana del Zorro han invitado a retomar el sentido que es disfrutar de un viaje con mucha fe.