Theresa May pide “apoyo” para reabrir la negociación del Brexit con la UE

Tras dejar claro, en una histórica votación el 15 de enero, que el Parlamento rechazaba las condiciones negociadas con la Unión Europea (UE), Theresa May llamó a mandar “un mensaje enfático” sobre lo que sí quieren los brtiánicos.

“Quiero volver a Bruselas con el mandato más claro posible para lograr un acuerdo que esta cámara pueda apoyar”, afirmó May ante la Cámara de los Comunes, al abrir el debate sobre su denominado plan B.

Convencidos de que la jefa de gobierno conservadora no ganará el pulso con la UE, diferentes grupos de diputados habían presentado enmiendas al plan de May, en un intento por tomar el control de un proceso sumido en el caos.

Siete de ellas fueron seleccionadas por el presidente de la cámara, John Bercow, para ser debatidas y votadas.

La principal de ellas, presentada por la diputada laborista Yvette Cooper, para que la Cámara de los Comunes estudiase una proposición de ley destinada a evitar la más temida de todas la opciones (un Brexit sin acuerdo) fue rechazada por 298 votos a favor y 321 votos en contra.

AFP

La proposición elaborada por Cooper establecía que si para el 26 de febrero el Parlamento aún no ha ratificado un acuerdo de Brexit, el gobierno debe retrasar hasta la salida del Reino Unido del bloque hasta el 31 de diciembre de este año.

Dicho aplazamiento podría haberse prolongado si los diputados así lo hubiesen decidido.

Entre las votaciones pendientes estaba aún una presentada por el euroescéptico conservador Graham Brady, que llamaba a pedir a Bruselas que reemplace el “backstop” por unos indefinidos “arreglos alternativos para evitar una frontera dura” en Irlanda y que daría a May el “mandato” que desea.

“No será fácil”

La propuesta de May consiste en revisar por completo el punto más conflictivo del acuerdo rechazado hace dos semanas: el denominado “backstop”, un dispositivo destinado a evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda para preservar el acuerdo de paz del Viernes Santo, que en 1998 puso fin a tres décadas de sangrientos enfrentamientos entre católicos republicanos y protestantes unionistas.

“Negociar tal cambio no será fácil, implicará reabrir el Acuerdo de Retirada, un movimiento por el que sé que nuestros socios europeos tienen un apetito limitado, pero creo que con un mandato de esta cámara (…) puedo lograr tal cambio antes de nuestra salida de la UE”, prevista para el 29 de marzo.

Antes de comparecer frente a los diputados, May había hablado con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, informó un portavoz de Downing Street sin detallar el contenido de la conversación.

AFP

Pero la batalla parece lejos de estar ganada. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó poco después que el actual es “el mejor acuerdo posible y no es renegociable”.

La número dos de los negociadores europeos, Sabine Weyand, había afirmado un día antes:

“No vamos a reabrir el Acuerdo de Retirada. Eso ha sido dicho una y otra vez por los líderes”.

May prometió que, tras renegociar con Bruselas, volvería a presentar el acuerdo para ratificación del Parlamento “lo antes posible”, y que si no lo lograba antes del 13 de febrero convocaría un enésimo debate un día después para decidir los pasos a seguir.

“¿Está la primera ministra pidiéndole seriamente a la cámara que espere hasta el 13 de febrero y ponga su fe en que logrará negociar en un par de semanas lo que no ha hecho en los últimos cuatro años?”, lanzó el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn.

La idea de reabrir las negociaciones provocaba reacciones enfrentadas entre los manifestantes a favor y contra el Brexit que se congregaban frente al parlamento.

“Tienen que reabrirse porque el backstop es inaceptable”, dijo Philip Aiston, de 66 años.

Los dirigentes europeos “ya ha dicho no, varias veces, no sé por qué no lo entiende”, replicaba Nick Jackson, de 48 años.