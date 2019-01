Theresa May busca un consenso sobre el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, empezó a recibir a los líderes de los otros partidos el miércoles por la noche, tras el fracaso de la moción de censura en su contra presentada por la oposición.

Sin embargo el líder laborista, Jeremy Corbyn, se negó a reunirse con May hasta que renuncie a una salida de la UE sin acuerdo.

"Señora primera ministra, renuncie (a la salida sin acuerdo) y negocie seriamente la manera de contemplar el futuro", dijo Corbyn en un discurso ante sus militantes en la ciudad inglesa Hastings, pidiéndole a May que abandone sus "líneas rojas".

The starting point for any talks to break the Brexit deadlock must be to rule out a disastrous No Deal outcome.

