Se cancela reunión de la comisión pesquisidora que conoce antejuicio contra magistrados

Se canceló la reunión de la comisión pesquisidora del Congreso que conoce el antejuicio contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en seguimiento al cumplimiento de un amparo provisional que suspende el proceso.

El presidente de la comisión, José Hernández, envió una circular a los demás integrantes de esta para confirmar que derivado de la resolución del máximo tribunal que suspende las actuaciones en este tema no se llevaría a cabo el encuentro programado para las 10:00 horas de este martes.

El diputado @LeocadioJuracan informa sobre la suspensión de la reunión en la comisión pesquisidora que conocería el antejuicio contra tres magistrados de la @CC_Guatemala pic.twitter.com/W2Bngdldqh — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) January 29, 2019

Esto se da luego de que la CC otorgara un amparo provisional al procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.

Con ello se dejó en suspenso las diligencias de antejuicio contra los togados Gloria Porras, José Francisco Mata Vela y Bonerge Mejía, que fueron denunciados por la Asociación de Dignatarios de la Nación (ADN).

La asociación, integrada por exmiembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, considera que esos magistrados habrían incurrido en prevaricato, violación a la Constitución y abuso de autoridad por frenar el retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass, ordenada por el gobierno.

El 9 de enero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió la demanda y remitió el expediente al Congreso para que continuara el proceso.

Publinews Guatemala Pesquisidora que conoce antejuicio contra magistrados suspende proceso La fiscal general exigió a la comisión pesquisidora del Congreso acatar resolución judicial y suspender actividades.

Opiniones encontradas

En entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó con los diputados Boris España y Raúl Romero, quienes son miembros de la comisión pesquisidora, acerca de la suspensión de la reunión.

España señaló que no fue la comisión quien decidió no continuar con el conocimiento del antejuicio, pues solamente fue el presidente de esta que giró la circular, cuando en su opinión sí se debieron reunir para decidir si se continuaría o no con el proceso.

Expresó que lamentablemente las decisiones de la CC someten a la comisión en un “relajo legal”, por lo que incluso desconoce cómo se le va a informar al pleno acerca de lo que se le asignó y los avances, tampoco cómo se va a razonar el no haber continuado.

En tanto, Romero manifestó que aunque no siempre lo legal es legítimo y él mismo ha sido crítico de los fallos de la CC, estos deben acatarse. Añadió que se debe hacer un análisis jurídico y político de este tema.

Desde el punto de vista jurídico, el legislador consideró que desde el inicio los integrantes de esa sala de trabajo dijeron que actuarían con imparcialidad y apegados a derecho, y en todo caso el Congreso no fue el que le dio trámite al antejuicio, sino la CSJ.

“Nosotros cumplíamos con el procedimiento de conocer el antejuicio, según lo establecido en la ley. Desde el inicio se conocía nivel de conflictividad que esto podía ocasionar porque Guatemala se ha vuelto en batalla jurídica debido a que hay personas con intereses bien marcados”, manifestó.

Romero indicó que la comisión acató la resolución de la CC y por eso se suspendió la reunión, pero que por ahora es un amparo provisional el otorgado, así que deberá esperarse la resolución en definitiva.