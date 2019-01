Muere pasajero de motocicleta en accidente en la zona 12

View this post on Instagram

Fallecido | Calzada Aguilar Batres 35 calle #TransitoGT zona 12. Tras colisión de trailer y motocicleta, ocurrió deceso de pasajero de motocicleta. Inician desvios a colonia El Carmen, informa desde el #TraficoGT Astrid Xicay. 🚦instagram.com/AmilcarMontejo