Falla global de Facebook provoca ola de memes en Twitter

Facebook, una de las redes sociales más populares del planeta, sufrió este martes una falla global que ha dejado a miles de usuarios alrededor del mundo incomunicados.

Internautas en varios países, principalmente en Estados Unidos y América Latina, incluyendo Guatemala, reportaron problemas para ingresar al sitio o para administrar páginas dentro del mismo.

“Sorry, something went wrong” (“Lo sentimos, algo salió mal”), se leía en la ventana que la plataforma mostraba a algunos usuarios.

“Estamos trabajando en eso y lo arreglaremos tan pronto podamos”, agregaba el mensaje.

Otros usuarios reportaron que la plataforma desplegaba una pantalla negra o blanca.

De acuerdo con el sitio Down Detector, la caída de la red social se registró a las 09:36 (hora de Guatemala).

La aplicación, no obstante, parecía funcionar correctamente desde su versión para móviles.

Tras percatarse de la situación, internautas acudieron a otras redes sociales, en especial a Twitter, para publicar memes al respecto.

How can I tell my #Facebook friends that #Facebook is down, if #Facebook is down? #Facebook #Facebookdown pic.twitter.com/IVekntKVd4

— Opinions by Ebell (@Opinionsbyebell) January 29, 2019