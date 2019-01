Inauguran puente que fue destruido por la erupción del volcán de Fuego

El puente El Socorro, que fue destruido por la erupción del volcán de Fuego el 3 de junio de 2018, fue inaugurado recientemente.

Dicha obra fue inaugurada por representantes del Comité Rotario de Reconstrucción, For a Better World Foundation y Engineers Without Borders USA (Ingenieros sin Fronteras).

El nuevo puente ayudará a los habitantes del parcelamiento El Socorro, en Santa Lucía Cotzumalguapa, a atravesar el río de manera segura.









Publicidad









La construcción

Esta obra fue posible gracias al apoyo de varias personas, entre ellas Thomas E. Claugus y Beatriz Illescas Putzeys, pero también de entidades como:

Cementos Progreso

Ejército de Guatemala

Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa

Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)

Asimismo, gracias a las comunidades de El Socorro y El Cajón, la aldea Agüero y Sector La 40.

La construcción de este puente es parte de los proyectos de salud, puentes peatonales, remozamiento de escuelas y capacitación técnica, emprendidos por el Comité Rotario de Reconstrucción (CRR)", indica un comunicado de la entidad.

Puentes peatonales

Por otro lado, el Comité indica que también tienen proyectado la construcción de cuatro puentes.

Para ello recibieron una transferencia de $100 mil de la fundación For a Better World que permitieron concluir los puentes El Zapote y El Socorro, así como 1,000 sacos de cemento donados por Cementos Progreso.

Próximamente se iniciará la construcción de los Puentes sobre los ríos Cenizas y Platanares, en Siquinalá", se indica.

Se cuenta con el apoyo adicional de USAPEEC y la Fundación Amigos de Guatemala, además de un sinnúmero de clubes Rotarios internacionales.

* Con información de Comité Rotario de Reconstrucción.