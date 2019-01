Países de la región reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela

La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, apelando a su condición de jefe del Parlamento para buscar la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro, desató el miércoles una avalancha de reacciones internacionales, la mayoría de apoyo.

Estados Unidos lidera el respaldo a Guaidó, quien ante una multitud de seguidores en Caracas se comprometió formalmente a encabezar un gobierno de transición que ponga fin al mandato de Maduro con la organización de nuevas elecciones, facultado, según dice, por la Carta Magna.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019