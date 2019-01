Aspirantes a Contralor exponen planes de trabajo en el Congreso

Tres de los seis aspirantes a Contralor General de Cuentas fueron entrevistados este miércoles por los jefes de bloque del Congreso. Está pendiente que se programe una nueva fecha en la que expondrán sus planes de trabajo los otros tres candidatos.

Quienes fueron escuchados hoy por los legisladores son César Armando Elías Ajcá, Carlos Humberto Echeverría Guzmán y Edwin Humberto Salazar Jerez.

Tanto ellos como Jorge Enrique Dávila Martínez, Alejandro González Portocarrero y Vilma del Rosario Xicará Tahay, buscan ocupar el cargo de titular de la Contraloría, el cual está vacante desde el 13 de octubre de 2018, tras concluir la gestión de Carlos Mencos.

El primero en tomar la palabra fue César Elías, actual subcontralor de Calidad del Gasto. El tiempo de su participación fue utilizado por los legisladores para hacerle preguntas sobre distintos temas relacionados con la labor actual de la Contraloría.

Una de las cuestionantes se enfocó en las auditorías a las municipalidades, a lo que respondió que la institución verifica a las 340 del país, que están calificadas en tres niveles: alto, mediano y bajo presupuesto.

“La técnica de auditoría nos indica que debemos realizar el trabajo en base a materialidad, es decir que no consiste en la revisión del cien por ciento de las operaciones, lo que nos indica el procedimiento es que en base a una serie de funciones matemáticas determinamos la materialidad y en función de eso practicamos la auditoría”, dijo.

Ello al explicar por qué aparecían únicamente 167 auditorías en el más reciente informe de esa entidad presentado al Congreso.

El aspirante dijo estar de acuerdo con una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría.

“Consideramos que es importante que quede definido que los auditores son independientes en relación a las entidades a las que auditan, pero sí son dependientes en relación a la autoridad del Contralor”, resaltó sobre esos cambios.

Reconoció ciertas debilidades en la institución y en ese sentido recordó que hay personas que tienen muchos años de trabajar en la Contraloría, pero deben ser parte de las acciones para mejorar.

“Se inició un proceso de profesionalización y se tuvieron renuncias porque hubo personas que no estuvieron de acuerdo con ser parte de este proceso, pero es algo que se debe hacer para ir mejorando la calidad de nuestras auditorías”, expuso Elías.

El aspirante Carlos Echeverría señalo que se caracteriza por ser emprendedor. Detalló que muestra de ello es que después de trabajar en distintas firmas de auditoría ahora tiene una propia, además tiene otra de reclutamiento de personal y una de asesoría en el tema de construcción.

Resaltó que fue decano universitario y que también se ha dedicado a la docencia, pues considera que es una forma de aportar al país.

Con relación a las acciones que espera implementar en la Contraloría, de llegar a ser electo, detalló que priorizará el tema preventivo.

“Cuando hablo de no ser inquisitivo me refiero a que una Contraloría que solo va a señalar grandes desfalcos y va a someter en el ámbito penal realmente no está haciendo su labor. La nueva auditoría hoy por hoy es de asesoría, tenemos que evitar que eso suceda, la parte inquisitiva es hasta perversa, el tema es prevenir”, expresó.