Tráiler derriba poste y se empotra en inmueble en Km. 13.5 de la ruta al Atlántico

View this post on Instagram

Trailer volcado Ruta El Atlántico, km 13.5 #TransitoGT zona 25. Derribó poste, destruyó pared y botó cebada que traslada. Un herido fue auxiliado. #PMTGuatemala informa que reubicaron los obstáculos y queda habilitado #TraficoGT en ambas vías. 🚦 instagram.com/AmilcarMontejo