Diputada Montenegro dice que CSJ mintió en informe de antejuicio

“A mí me parece que la Corte Suprema de Justicia está mintiendo. No me parece, lo aseguro, porque lo estoy viendo”, dijo la diputada Nineth Montenegro.

La congresista se refirió acerca del informe con el que se fundamentó el retiro de la inmunidad.

El Ministerio Público (MP) puede investigar a la diputada por un caso de financiamiento electoral ilícito de Encuentro por Guatemala cuando ella era la secretaria general en 2015.

La queja

Montenegro dijo que en el informe la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señala que ella aceptó unas donaciones de vallas de parte de Salvador Paiz.

No obstante, asegura que por escrito le indicó todo lo contrario a la jueza pesquisidora.

“Nosotros desconocemos el origen de esa supuesta aportación de las vallas”, afirmó.

Asimismo, “yo no voy a asumir los costos de las responsabilidades que otros tengan solo por el hecho de ser la secretaria política del partido”

Montenegro consideró que las acciones en su contra pueden ser por una revancha política por los posibles candidatos a diferentes cargos públicos que postulará Encuentro por Guatemala.

Desilusión

“Estoy perdiendo la fe y en quienes las aplican porque están haciendo las cosas de forma retorcida”, dijo la diputada.

Por el momento aseguró que analiza junto con sus abogados si aplica presentar alguna acción legal por lo que ella considera que ha sido una “mentira”.

“Por confiar en la justicia es que nos está pasando esto”, mencionó al explicar que siempre estuvo dispuesta a los requerimientos que le hiciera la pesquisidora.

“Si alguien a nuestras espaldas está haciendo algo fuera de lugar, que esa persona sea investigada, pero eso solo lo puede decir el supuesto donante”, indicó.

Antecedente

El 16 de enero la Corte Suprema de Justicia resolvió quitarle la inmunidad a la diputada Montenegro.

Las dudas contra ella son porque Encuentro por Guatemala, el partido del que ella es secretaria general, no presentó todos los informes financieros requeridos por el Tribunal Supremo Electoral respecto a la campaña electoral 2015.