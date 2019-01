Trump elogia millonaria inversión de Volkswagen en Estados Unidos

El presidente Donald Trump se congratuló este martes por el anuncio hecho por el fabricante alemán de vehículos, Volkswagen, que confirmó invertirá 800 millones de dólares para construir un nuevo auto eléctrico en su planta de Chattanooga.

“Volkswagen va a invertir 800 millones de dólares en Chattanooga, Tennessee. Producirán vehículos eléctricos. Felicidades a Chattanooga y a Tennesse por el trabajo bien hecho. ¡Una gran victoria!”, escribió el mandatario estadounidense en Twitter.

Volkswagen will be spending 800 million dollars in Chattanooga, Tennessee. They will be making Electric Cars. Congratulations to Chattanooga and Tennessee on a job well done. A big win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2019