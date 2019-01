Parlamento británico rechaza acuerdo de Brexit y pone a May en la cuerda floja

El Parlamento británico rechazó este martes, por una aplastante mayoría, el acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra británica, Theresa May, con la Unión Europea (UE).

El documento de 585 páginas fruto de 17 meses de difíciles negociaciones entre Londres y Bruselas sufrió un histórico revés en un parlamento ampliamente hostil: 432 diputados votaron en contra y solo 202 a favor.

Todo el mundo anticipaba el rechazo parlamentario al acuerdo de Brexit y los mercados financieros vieron incluso cómo la divisa británica, la libra esterlina, limitaba las pérdidas después de que la votación transcurriese como previsto.

De nada sirvieron los esfuerzos de May, que cerró cinco días de acalorados debates llamando a los diputados a respetar el resultado del referéndum de 2016, en que un 52 % de británicos votó a favor de salir de la UE.

“Creo que tenemos el deber de cumplir con la decisión democrática del pueblo británico”, había dicho, advirtiendo a los legisladores que Bruselas no ofrecerá ningún “acuerdo alternativo”.

Para los diputados euroescépticos el acuerdo negociado por May hace concesiones inaceptables a la Unión Europea.

Por su parte, los proeuropeos ven en él condiciones peores a las que tiene el país actualmente como miembro del bloque.

Su punto más conflictivo es el denominado “backstop”, un mecanismo ideado para evitar la reinstauración de una frontera dura en la isla de Irlanda (susceptible de amenazar el Acuerdo de Paz de 1998) y que en opinión de los euroescépticos podía mantener a Reino Unido atrapado en las redes europeas indefinidamente.

“Esta es una derrota catastrófica para el gobierno”, dijo el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, quien inmediatamente después presentó una moción de censura contra el ejecutivo, “para que la cámara pueda dar su veredicto sobre su incompetencia”.

