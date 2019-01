Gobernadora niega crisis de seguridad en frontera con México

En su visita a la frontera con México, la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, indicó que no vio evidencia de la crisis de seguridad de la que habla el presidente Donald Trump, y desde ahí pidió a funcionarios estadounidenses más información sobre las condiciones que se viven dentro de un centro de retenciones de corto plazo para migrantes.

Lujan visitó la comunidad fronteriza de Sunland Park y el cruce de Santa Teresa con la misión de hallar evidencia antes de tomar más decisiones sobre el actual despliegue de tropas de la Guarda Nacional de Nuevo México para reforzar la seguridad en la frontera.

La gobernadora recibió un informe de la Guarda Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, pero ella solicitó información más detallada, de acuerdo con el vocero de la oficina de la gobernadora, Tripp Stelnicki.

"Quería ver la situación por mí misma", declaró Lujan, al compartir sus impresiones a través de una serie de tuits. "Sigo teniendo dudas, y voy a trabajar sobre la información que he solicitado, a fin de que las decisiones que tomemos sobre los asuntos en nuestra frontera estén basados en evidencia y no en política".

Neither I nor the lieutenant governor saw anything today at our southern border today that leads us to believe the security “crisis” the president has described as he leaves thousands of federal professionals and families in New Mexico in limbo over his demand for his wall. pic.twitter.com/Ef1TJJuSDy

La gobernadora ha manifestado repetidamente su escepticismo sobre la situación descrita por Trump en cuanto a migración y seguridad en la frontera en medio de un cierre parcial del gobierno por el financiamiento federal de un muro fronterizo.

La postura de Lujan representa un marcado cambio en comparación con la de su predecesora, la republicana Susana Martinez, quien en abril desplegó a 200 soldados a lo largo de la frontera y que esta semana defendió el exhorto de Trump por un muro fronterizo como parte de su acuerdo para poner fin al cierre parcial del gobierno.

We met with and were briefed by CBP and our state National Guard. I wanted to see the situation for myself. I still have questions, and I’m going to work through the data I’ve requested, so the decisions we make about the issues at our border are evidence-based, not political. pic.twitter.com/uarATy4HrC

— Gov. Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) January 12, 2019