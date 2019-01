Senador de EE. UU.: "El presidente Morales ya no es bienvenido aquí"

La decisión del presidente Jimmy Morales de dar por terminado el acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y en definitiva la conferencia de prensa realizada este lunes, ha provocado reacciones tanto a nivel nacional como internacional.

El senador Patrick Leahy fue muy enfático en sus comentarios e indicó que "el presidente Morales ya no es bienvenido", en Estados Unidos.

El Congreso de #EEUU responderá en consecuencia. Presidente @jimmymoralesgt y aquellos en su gobierno defienden sus actos no están bienvenidos acá”, es parte de la declaración de @SenatorLeahy pic.twitter.com/2oWN3Tg4Ef

Asimismo, recordó que el año pasado Morales reiteró su apoyo a la Cicig, pero a lo largo de ese período ha tratado de paralizar a la Comisión expulsando a su Comisionado e intimidando a sus empleados, de acuerdo al comunicado.

También ha indicado que la decisión del mandatario es "una opción de interés propio sobre el interés público. De la impunidad sobre la justicia", lo cual contradice la voluntad de los guatemaltecos.

El presidente Morales, y aquellos en su gobierno que defienden tales actos, ya no son bienvenidos aquí", se agrega.

El funcionario estadounidense también asegura que hasta que se revierta el curso o se elija un nuevo presidente que tenga integridad y que ponga en primer lugar los intereses y el bienestar del pueblo guatemalteco, la asistencia para el país se suspenderá de conformidad con la ley de Estados Unidos.

Por su parte, el congresista demócrata Eliot Engel también mostró su malestar por estas decisiones.

El también presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes emitió un comunicado oficial al respecto.

"Hoy es un día triste para Guatemala. El anuncio del gobierno de Guatemala de que terminará de inmediato el mandato de la CICIG no solo es una violación del derecho internacional y de Guatemala, sino también un gran golpe para el pueblo guatemalteco en su lucha continua por una sociedad justa y equitativa en la que prevalezca el estado de derecho", aseguró en parte del comunicado.

Chairman @RepEliotEngel made a statement today on the #Guatemala government efforts to immediately close @CICIGgt: https://t.co/D6chSuAcN3 pic.twitter.com/IPv3BwOznn

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) January 8, 2019