Presidente instruye a PGN y Cancillería para realizar quejas necesarias y que CICIG rinda cuentas

Luego de que anunciara que se dio por concluido el acuerdo de creación de la CICIG, el presidente Jimmy Morales resaltó que la entidad debe rendir cuentas de sus acciones durante los 11 años de su funcionamiento.

En ese sentido, instruyó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores para que inicien con las quejas, denuncias y demandas que correspondan, a efecto de que la comisión y la Secretaría General de Naciones Unidas rindan cuentas de lo sucedido en Guatemala.

“Si CICIG no es parte de Naciones Unidas, no responde a Naciones Unidas; si CICIG no le responde al Gobierno de Estados Unidos, que es uno de los más grandes financistas y cooperantes; si CICIG, no le responde al gobierno de Guatemala, ¿a quién responde? No puede haber una autoridad sin responsabilidad”, dijo el mandatario.