Convocan a plantón con velas frente a la CC

Con las consignas "Seamos luz" y "No al moralazo" se ha convocado a un plantón pacífico frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) esta noche, a partir de las 19:30 horas.

Esto en rechazo a las acciones tomadas por el presidente Jimmy Morales en contra de la Comisión Internacional contra al Impunidad en Guatemala (Cicig), ya que mediante conferencia de prensa anunció que da por terminado el convenio realizado con las Naciones Unidas para el surgimiento de dicha Comisión.

Ante esta noticia, la cual fue antecedida por algo similar que fue anunciado por la canciller Sandra Jovel desde la sede de la ONU, en Nueva York, algunas agrupaciones civiles indicaron que mostrarían su rechazo mediante un plantón con velas.

¡El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer!", decía el comunicado de Usac Es Pueblo.

Mientras que la agrupación Justicia Ya también convocó al mismo lugar, aunque media hora antes, indicando "no permitiremos que nos impongan un régimen de impunidad".

Varias consignas fueron recitadas por parte de los convocados al frontispicio de la CC, así como con la leyenda "No al moralazo", que ya lleva varios días resaltando en redes sociales.

"Cicig no se va, no se va…" otro de los cánticos en las afueras de la Corte.

“Nooooo, CICIG no se vaaaa, no se vaaaaa no se vaaaa, CICIG no se vaaaa” #NoAlMoralazo pic.twitter.com/CYhQFxDPoV

— #JusticiaYa (@justiciayagt) January 8, 2019