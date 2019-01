PDH presenta amparo en contra de la decisión anunciada por Jimmy Morales

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, acudió a la Corte de Constitucionalidad para presentar una acción de amparo en contra de la decisión anunciada hoy por el presidente Jimmy Morales, "la cual por cierto no dio ningún fundamento legal, no citó ningún acuerdo y no ha sido publicado en el Diario Oficial", aseguró.

Publinews Guatemala Presidente Morales expone por qué da por concluido mandato de CICIG La canciller Sandra Jovel informó este lunes al Secretario General de Naciones Unidas sobre la decisión del Gobierno de Guatemala de dar por terminado el acuerdo de CICIG.

Además, indica que dicho proceder incumple todo lo establecido en materia de relaciones internacionales.

Recuérdense que el acuerdo que dio vida a la Cicig es en materia de derechos humanos", indicó a periodistas Rodas Andrade.

VIDEO

Preocupación

El PDH también mencionó que ve con preocupación el actuar del presidente Morales.

Vemos con preocupación cómo parece más un mecanismo de autoprotección de él y su grupo aliado político y económico, pero no podemos permanecer de espectadores", mencionó el magistrado de conciencia.

Pero también habló sobre la conferencia de prensa emitida desde el Salón Banderas del Palacio Nacional de la República, la cual calificó de "reality show".

Más parecía un reality show y no una conferencia de un mandatario de un país", mencionó.

"La independencia judicial parece que no la recuerda bien porque el rol de los juzgados es, precisamente, llevar los procesos judiciales y emitir resoluciones y no está el Ejecutivo para juzgar si son inocentes o culpables", añadió.

"Una raya más al tigre"

En cuanto a las decisiones del presidente que ha arremetido en contra de la Cicig, el Procurador indicó que esto obedece a que "él actúa más por cuestiones hepáticas".

Además, indicó que con esto le está quedando en deuda al país, sobre todo a quienes votaron por él.

Rodas Andrade también insta a que entidades y agrupaciones no se queden callados. Indica que la sociedad civil, los estudiantes y los colegios profesionales deben ser más contundentes.

Finalmente, mencionó que en febrero saldrá la lista de las personas ligadas a corrupción que fue anunciado por la congresista estadounidense Norma Torres.