Fiscal General ordena capturas y solicitudes de antejuicio por desobedecer a la CC

La fiscal general Consuelo Porras ha solicitado acciones legales en contra de quienes han desobedecido los fallos de la CC relacionados a un investigador de la CICIG.

El fallo más reciente en el que se menciona al funcionario de la CICIG Yilen Osorio hace referencia a que se le debe entregar visa diplomática.

Sin embargo, Osorio fue retenido el sábado en el aeropuerto La Aurora por una orden de Migración y permanece en el lugar.

La fiscal general giró algunas órdenes para que se acaten las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC). Estas son:

A criterio del abogado constitucionalista, Gabriel Orellana ,de manera directa, sin decir el nombre, se alude a los ministros Relaciones Exteriores y de Gobernación, Sandra Jovel y Enrique Degenhart.

Porras agregó existe un riesgo de romperse el orden constitucional muy grave “de pronóstico reservado”.

Asimismo, el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, le pidió al director de la Policía Nacional Civil y a los agentes que no deben cumplir órdenes ilegales.

No hay pretexto para no acatar órdenes de fiscales del @MPguatemala. Al Director General y agentes de la @PNCdeGuatemala se les recuérda que no están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito Art 156 Constitución Política. https://t.co/y3DsZhhTKz

— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) January 6, 2019