Trump insiste en el muro en la frontera de EEUU con México

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en que quiere los fondos para construir un muro en la frontera con México, pese a la persistente negativa de los demócratas.

"Estoy en el Despacho Oval. Demócratas vuelvan de sus vacaciones y denme los votos necesarios para la seguridad fronteriza, incluyendo el muro", dijo Trump en Twitter.

I’m in the Oval Office. Democrats, come back from vacation now and give us the votes necessary for Border Security, including the Wall. You voted yes in 2006 and 2013. One more yes, but with me in office, I’ll get it built, and Fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2018