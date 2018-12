Donald Trump asegura que quitará "toda la ayuda" a Guatemala, Honduras y El Salvador

La mañana de este 28 de diciembre de 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter con el que afectará a las naciones del Triángulo Norte, debido a que no pararon la llegada de migrantes a su país.

Además, dejó en claro que cumplirá la amenaza que publicó el pasado lunes 22 de octubre, cuando anunció que debido a que estos tres países no habían logrado parar a los emigrantes, su país iniciaría a suspender la ayuda que les proporciona.

Su argumento, es que Guatemala, Honduras y El Salvador solo se han "aprovechado de los Estados Unidos durante años".

También notificó que es de su conocimiento que ese está formando una nueva caravana en Honduras y que las autoridades de ese país no están haciendo nada al respecto.

…..Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries – taking advantage of U.S. for years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2018