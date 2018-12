VIDEO. Edificio se derrumba en Rusia y deja 4 muertos

Al menos cuatro personas murieron el lunes cuando una sección de un edificio de apartamentos en una ciudad de los Urales en Rusia se desplomó tras una explosión. Centenares de socorristas buscaban sobrevivientes entre los escombros en medio de temperaturas gélidas.

Las autoridades dijeron que cinco personas fueron hospitalizadas y otros 35 residentes seguían desaparecidos tras el desplome en Magnitogorsk, una ciudad de unos 400.000 habitantes y situada 1.400 kilómetros (870 millas) al sureste de Moscú.

El presidente Vladimir Putin arribó a la ciudad para supervisar las tareas de rescate.

La principal agencia investigadora del país dijo que el desplome de una sección del edificio de 10 pisos fue causado al parecer por el estallido de una fuga de gas. Sucedió antes del amanecer, cuando la mayoría de los residentes estaban dormidos.

Casi 1.400 socorristas buscaban a sobrevivientes entre los escombros, en medio de temperaturas de -17 Celsius (1,4 Fahrenheit), que se pronostica caerán a -24 Celsius (-17 Fahrenheit) por la madrugada.

#Magnitogorsk gas blast: Residential building partially collapses in #Russia, at least 4 killed, 68 missing https://t.co/YOKH7TUisR pic.twitter.com/SsLO8VIWX8

— RT (@RT_com) December 31, 2018