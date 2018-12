Gobierno mantiene el mismo salario mínimo para el 2019

El salario mínimo que recibirán los empleados el próximo año será el mismo que el de 2018.

La decisión estuvo en manos del presidente, Jimmy Morales, luego de no haber acuerdos entre el sector laboral y empleador.

Para las actividades agrícolas y no agrícolas quedará de Q2 mil 992.37 mensuales, mientras que para la actividad exportadora y de maquila Q2 mil 758.16 (Incluyendo bonificación de Q250).

Salarios mínimos que regirán en 2019, serán publicados este viernes en el @DiariodeCA pic.twitter.com/Icqq5HGveP — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) December 28, 2018

Falta de acuerdos

En la Comisión Nacional del Salario los sectores laboral y empleador expresaron sus posturas, pero no hubo consenso.

Los representantes de los trabajadores solicitaron que el salario mínimo fuera elevado a Q190 diarios.

Sin embargo, en el sector empresarial hubo varias posturas, incluso, una de que el salario mínimo fuera “congelado”.

La Cámara del Agro publicó hoy un comunicado en el que considera que no variar el salario fue una medida acertada.

IMPORTANTE

"Mantener el salario mínimo: Medida acertada para reducir informalidad y proteger empleos actuales". Comunicado de prensa: https://t.co/cXymmpK6YA pic.twitter.com/PTs2oFhSXS — Cámara del Agro (@CamagroGuate) December 28, 2018

La realidad

El salario mínimo vigente para 2019 seguirá sin satisfacer la demanda de la población, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El cálculo es que se necesitan Q3,597.45 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que contiene 34 productos.

Mientras que la Canasta Básica Ampliada (CA) está en Q8,306.28. En ella se incluyen elementos como educación, vivienda, salud y transporte, entre otros.

El salario mínimo para el 2019 será de Q90.16 diarios para actividades agrícolas y no agrícolas y de Q82.46 para la actividad exportadora y de maquila.

El porcentaje de incremento el año pasado fue de aproximadamente 3%.

El camino que tuvo

Cuando no existe un acuerdo en la Comisión Nacional del Salario se deben seguir los siguientes pasos:

Enviar un dictamen a la Junta Monetaria (JM) y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

El dictamen también debe ser trasladado al presidente Jimmy Morales, luego del análisis del IGSS y de la JM.

El mandatario evalúa la información y determina si es prudente dar el aumento o no.

Otras reacciones

El dirigente sindical, Adolfo Lacs, le dijo a Emisoras Unidas, que en Guatemala no hay crisis económica, por lo que no entiende por qué no hubo aumento.

Lacs indicó que como trabajadores se sienten traicionados y adelantó que tomarán acciones en enero.

Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Gabriel Aguilera, dijo que la decisión que tomó el presidente fue técnica.

Mientras tanto, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales e Industriales (Cacif), estuvo de acuerdo con no aumentar el salario mínimo.