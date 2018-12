Solicitud de antejuicio contra magistrados de CC será conocida en enero

La denuncia en contra de tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) será conocida el 9 de enero.

La deliberación se realizará durante la sesión de pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las sesiones de pleno de dicha instancia se llevan a cabo los miércoles de cada semana.

Fue la Procuraduría General de la Nación la que accionó en contra de los magistrados José Francisco de Mata Vela, Bonerge Amilcar Mejía Orellana y Gloria Patricia Porras Escobar.

El procedimiento que accionó la Procuraduría General de la Nación pretende que se le retire la inmunidad a los tres magistrados de la CC.

Será la Corte Suprema de Justicia quien la conozca y analice trasladarla al Congreso de la República, según el artículo 14 de la Ley en Materia de Antejuicio.

“Las funciones del presidente no pueden ser transgredidas por ninguna resolución de la CC”, dijo el titular de la PGN, Luis Donado, a Emisoras Unidas al justificar la denuncia.

A criterio del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, la acción de la PGN es para favorecer al presidente, Jimmy Morales.

La más reciente resolución de la CC le indica al Organismo Ejecutivo que debe renovar las visas que la Cancillería le revocó a 11 investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Mientras tanto, en Estados Unidos, la congresista, Norma Torres, criticó la denuncia de la PGN.

“Un gobierno corrupto está tratando de eliminar jueces independientes del Tribunal Supremo”, dijo Torres en Twitter.

Anyone concerned about what’s happening at our border should be concerned about what’s happening in Guatemala. A corrupt govt is trying to remove independent judges from the highest court. If we don’t defend the rule of law in Guatemala, we’ll see consequences at our border. https://t.co/eJMkMfYf8S

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 27, 2018