Reaccionan por la denuncia del Estado contra tres magistrados de la CC

La denuncia contra tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) por delitos como, por ejemplo, prevaricato, generó reacciones en diferentes ámbitos.

En Estados Unidos, la congresista Norma Torres, expresó su preocupación por la acción de la PGN.

Asimismo, consideró que quien se preocupa de la situación en la frontera de su país, también debería hacerlo por lo que ocurre en Guatemala.

Anyone concerned about what’s happening at our border should be concerned about what’s happening in Guatemala. A corrupt govt is trying to remove independent judges from the highest court. If we don’t defend the rule of law in Guatemala, we’ll see consequences at our border. https://t.co/eJMkMfYf8S

