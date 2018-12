Expresan indignación por muerte de niño migrante guatemalteco Felipe Alonzo Gómez

Varias voces se alzaron para expresar su indignación por la muerte del niño migrante guatemalteco Felipe Alonzo Gómez.

Se trata del menor que murió en Navidad bajo custodia de Estados Unidos.

El niño fue detenido luego de haber cruzado la frontera junto con su padre, pero murió en un hospital en Nuevo México.

“Otro niño guatemalteco muere bajo custodia estadounidense. Una historia tan triste”, dijo Luis vo Ahn en Twitter.

Asimismo, opinó que espera accione del gobierno para que ese tipo de situación no vuelvan a ocurrir.

Another Guatemalan child dying in US custody. Such a sad story. I hope our country can get its act together soon so this stops happening. https://t.co/5BCDMB2GjB — Luis von Ahn (@LuisvonAhn) December 26, 2018

Otros pronunciamientos

La congresistas estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, también se pronunció por la muerte de Felipe Alonzo.

“Otro niño muere mientras está bajo custodia de CBP. Descanse en paz Felipe”, escribió en Twitter.

Además, Torres le ha dado seguimiento al primer caso de este tipo, que fue el de Jakelin Caal, de 7 años.

Another child dies while in custody of CBP. Rest In Peace Felipe 🙏🏼https://t.co/1dKRLfe3bB — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 26, 2018

Rechazo

El excanciller Fernando Carrera también se pronunció en redes sociales por el fallecimiento del niño guatemalteco.

“La muerte de un segundo niño bajo custodia de la Patrulla Fronteriza es inaceptable”, dijo Carrera.

Asimismo, recordó que en mayo de 2017 la Asociación Pediátrica de Estados Unidos recomendó que los niños no fueran detenidos en hieleras.

La muerte de un segundo niño bajo custodia de la Patrulla Fronteriza es inaceptable. La Asociación Pediátrica de EEUU recomendó desde mayo 2017 que los niños no fueran detenidos en las hieleras. El niño estuvo en dos hieleras durante 130 horas. https://t.co/5wKwtyNxAN — Fernando Carrera (@fcarrera1904) December 26, 2018

“El niño estuvo en dos hieleras durante 130 horas”, expuso Carrera acerca de los centros de detención para menores migrantes.

En consecuencia, el congresista estadounidense Joaquín Castro, también expresó su tristeza.

.@HispanicCaucus Chair Elect @JoaquinCastrotx: "I’m deeply saddened by the death of 8-year-old Felipe Alonzo-Gomez last night in @CBP custody and offer my condolences to his family." Full statement here: https://t.co/e0GWKQgPTJ pic.twitter.com/uRUFl9AuWa — Hispanic Caucus (@HispanicCaucus) December 25, 2018

“Estoy profundamente entristecido por la muerte de Felipe Alonzo Gómez. Ofrezco mis condolencias a su familia”, dijo en Twitter.

Medidas

El CBP indicó el martes que haría "una revisión independiente y completa de las circunstancias".

Más tarde, el comisionado Kevin K. McAleenan anunció que la agencia estaba "realizando controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y custodia de CBP".

Publinews Guatemala EE. UU. hará controles de salud a niños migrantes bajo su custodia Luego de la muerte de un segundo niño guatemalteco en Estados Unidos tras cruzar la frontera, el servicio de vigilancia de fronteras anunció que llevará a cabo controles médicos a todos los niños bajo su custodia.

Primer caso

El mismo día en que murió Felipe era enterrada en Alta Verapaz Jakelin Caal, la niña migrante guatemalteca fallecida en Estados Unidos.

Aunque aún se desconocen las causas de la muerte, se sabe que sufrió los mismo padecimientos de salud de Felipe.

En ambos casos la Cancillería ha solicitado una investigación exhaustiva e independiente.