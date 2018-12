VIDEO. Papa Francisco celebra "misa de Gallo" en la Basílica de San Pedro

El papa Francisco recibe la Navidad con una misa nocturna, a las 21:30 horas, en la Basílica de San Pedro (horario del Vaticano), mientras que su principal subalterno viajaba a Irak para celebrar con la atribulada comunidad cristiana del país.

En Belén Dios se hizo pequeño “para ser nuestro alimento” y así el hombre pudiera “renacer en el amor y romper la espiral de la avidez y la codicia”, afirmó el Papa Francisco, este 24 de diciembre en la Misa por la Solemnidad de la Natividad del Señor.

En su homilía el Pontífice recordó que Belén significa “casa del pan”. Dios, señaló, “sabe que necesitamos alimentarnos para vivir. Pero sabe también que los alimentos del mundo no sacian el corazón”.

“Una insaciable codicia atraviesa la historia humana, hasta las paradojas de hoy, cuando unos pocos banquetean espléndidamente y muchos no tienen pan para vivir”, indicó el pontífice.

“Ante el pesebre, comprendemos que lo que alimenta la vida no son los bienes, sino el amor; no es la voracidad, sino la caridad; no es la abundancia ostentosa, sino la sencillez que se ha de preservar”, afirmó.