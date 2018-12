“En Guatemala se cumplirá la ley”, dice Morales sobre revocación de visas a funcionarios de CICIG

El presidente Jimmy Morales se refirió este jueves al retiro de las visas de cortesía a funcionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre otros temas, y aseguró que en el país “se cumplirá la ley”.

Al ser consultado por periodistas tras concluir una actividad pública sobre por qué el Gobierno insistía en retirar del territorio nacional a los investigadores, que tienen a su cargo casos de alto impacto, respondió que se trataba del seguimiento de un proceso.

“Es el proceso administrativo que se inició, no es insistencia, es el siguiente paso”, dijo.

Asimismo, descartó que el proceso investigativo se pueda ver afectado, pues es el Ministerio Público el que tiene a su cargo la persecución penal y las investigaciones.

“¿Quién está hablando que se va a ir o se le va a afectar (el MP), por el contrario, nosotros todo el apoyo financiero que le hemos dado”, dijo.

Por aparte, se refirió a la postura que ha tomado el Gobierno guatemalteco con relación a la CICIG, y negó que se esté actuando como una forma de “venganza”.

“Cuando se habla de Estado, meter esas palabras como venganza, enojo, nombre… Aquí lo que estamos haciendo es tomando decisiones de Estado”, resaltó.

El gobernante también aseguró que le han dado “todo el apoyo a la CICIG”; sin embargo, la respuesta que han recibido no ha sido la misma.

“Cuando nosotros hemos actuado de buena fe ¿cómo se ha actuado de la otra parte? Qué pasa si yo le hablo a usted 20 veces y usted no me contesta, no hay diálogo”, expresó.

“Señores, en Guatemala se cumplirá la ley”, puntualizó, previo a retirarse de las instalaciones de un hospital de Villa Nueva, donde se inauguró hoy el área de consulta externa.

Señala a la prensa

Después de que en un discurso ofrecido esta semana, Morales hiciera referencia a la incursión en la política del excontralor General de Cuentas, Carlos Mencos, y le eventual participación en las elecciones de 2019 de la exfiscal general Thelma Aldana, se le cuestionó sobre ello.

Tomando en cuenta que el presidente pidió que se investiguen ciertas acciones de los exfuncionarios durante su gestión, los periodistas le preguntaron si ya estaban en desarrollo las pesquisas.

“Ustedes son los investigadores. Ustedes que en una nota investigan, juzgan y sentencian a las personas de una sola vez”, les respondió.

“Yo creo que ustedes tienen una responsabilidad mucho muy grande con el pueblo de Guatemala de decir las cosas que están sucediendo, porque también ustedes tienen la responsabilidad de lo que callan. La historia los va a juzgar por lo que callan”, continuó.

Arremete contra CICIG

Mientras tanto, durante el acto de inauguración del área del centro asistencial, el gobernante abordó el tema de la lucha contra la corrupción.

“La lucha va más allá que una simple persecución penal, y peor aún si esta es selectiva. Va desde la forma en que se hacen las licitaciones y el otorgamiento de las obras”, les dijo a quienes asistieron a la actividad.

Según él, hay proyectos detenidos por la lucha contra la corrupción, por lo que consideró que sí se debe perseguirse al corrupto, pero no detener la obras porque eso perjudica al pueblo de Guatemala.

Por aparte, Morales volvió a referirse a la necesidad de que se tengan elecciones generales sin intervenciones en el país; y aseguró que el próximo año es “súper especial”, pues se elegirán autoridades como la Constitución lo manda.

“Cuiden ustedes que no las vaya a intervenir la gente que ya se fue a meter allí. Ojo, ¿Por qué nos quieren venir a decir las cosas que hemos hecho ejemplarmente?

“Aprovecho a decirle a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que vean la gallardía de los magistrados de antes”, señaló y refirió también la “credibilidad” que según él tenían.

“¿O sea que si es hecho por guatemaltecos no es creíble?, ¿tiene que meter las manos alguien más para poder creer? y ¿quién los investiga a ellos?, si ni quieren dar cuentas a los países donantes”, continuó.

Y en referencia a la CICIG, expresó: “¿Quién investiga al investigador?, tiene derecho a romperle los huesos de la cara a un niño e irse impunemente y sacar las cámaras de video y esconderlas; y decir todavía que esas peleas en los partidos pasan todos los días”.

“Para eso se necesita tener cooptado el sistema de justicia y ser impune”, manifestó el presidente.

Concluyó indicando que tanto él como el vicepresidente Jafeth Cabrera han sufrido vejámenes, pero que la verdad les ha dado la justicia.