Facebook podría transmitir "Game of Thrones" en el 2019

La serie "Game of Thrones" sería la primera en ser transmitida por la red social Facebook, o al menos es lo que se ha vuelto tendencia en varios sitios que aseguran que en el 2019 habrá sorpresas por parte de Facebok.

Al parecer, el objetivo es competir contra Netflix. "Parece que vamos a terminar este año y comenzar el próximo con buenas noticias. Todo apunta a que Game of Thrones será transmitida ni más ni menos que a través de Facebook", explica el sitio Fayer Wayer.

La noticia no sorprende a los seguidores de la serie, quienes aseguran que esta situación no se les hace extraña debido a que en casi todos los estrenos de capítulo vía HBO GO hubo caídas de la plataforma de streaming. Incluso hubo hackeos y filtraciones.

Según información de Trusted Reviews, la red social de Mark Zuckerberg está en pláticas con HBO para transmitir Game of Thrones en la plataforma, aunque aún no hay información oficial y el vocero de Facebook rechazó hacer comentarios al respecto.

Sin embargo, si esto llegara a suceder, no sería gratis. La red social Facebook comenzaría a venderle a los usuarios suscripciones para ver el contenido Premium, que incluiría no sólo "Game of Thrones", sino otras series que la plataforma quiere adquirir en el futuro.

Sobre la producción

Es una serie de televisión estadounidense de fantasía medieval, drama y aventuras. Fue creada por David Benioff y D. B. Weiss para la cadena HBO. Está basada en la serie de novelas Canción de hielo y fuego, del escritor estadounidense George R. R. Martin, cuyo primer libro se titula "Game of Thrones".