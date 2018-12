Empleados del OJ entregan víveres a personas de la calle

Varios trabajadores del Organismo Judicial realizaron la entrega de víveres a varias personas que se encuentran en situación de calle a inmediaciones de la Biblioteca Nacional de Guatemala, en la zona 1 capitalina.

La campaña "Dona un suéter" se realiza por tercer año consecutivo y consiste en la recaudación de suéteres, principalmente, para llevarlos a personas que duermen en las calles del Centro Histórico.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia García, fue la organizadora de la actividad. Comentó que también se comparte un desayuno con las personas.

La jurista indicó que se les brindó a las personas un desayuno que consistía en un tamal, café y pan.

Ante dicha actividad, Débora López, una persona que lleva un año viviendo en la calle, agradeció el gesto de estas personas al acudir en las primeras horas de la mañana para compartir con ellos.

López indicó que su familia la abandonó y ahora se dedica a cuidar carros en las calles de la zona 1 capitalina.

Ya no aguanto esta soledad. Tengo familia pero no me dan donde vivir. Me ha tocado duro sobrevivir”, dijo.