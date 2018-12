Alarma por otro tiroteo en una secundaria de Estados Unidos

La Policía de Indiana respondió la mañana del jueves al aviso de un tiroteo en el interior de la escuela secundaria Dennis, en Richmond, el cual dejó como saldo un menor fallecido.

“Tiroteo en la Escuela Secundaria Dennis, Richmond, Indiana, en Wayne Co. ha resultado en la muerte del sospechoso adolescente. Ningún otro estudiante resultó herido”, escribieron las autoridades en Twitter.

Shooting at Dennis Middle School, Richmond, IN, in Wayne Co. has resulted in the death of the teenage suspect. No other students reported to be injured. @ISPPendleton Sgt. John Bowling will arrive shortly and will update media on where to meet for more info. — Indiana State Police (@IndStatePolice) December 13, 2018

La víctima fatal habría sido el estudiante sospechoso de iniciar el tiroteo.

La emergencia fue reportada a eso de las 08:20 de la mañana, indicó el medio Indy Star.

Citado por ese mismo diario, Bill Shake, capitán del Departamento de Policía de Richmond, dijo que el tiroteo fue controlado, aunque no proporcionó mayores detalles.

“Ha habido una situación de tirador activo en la Escuela Secundaria Dennis. En este momento, el edificio de la escuela es seguro”, publicó por su parte la cuenta de Twitter de las Escuelas de la Comunidad de Richmond.

There has been an active shooter situation at Dennis Intermediate School. At this time, the school building is secure. — WeRrichmond (@wearrrichmond) December 13, 2018

El sargento John Bowling recomendó utilizar vías alternas en el camino de entrada de la escuela que corre hacia el este por una colina entre una guardería y la escuela secundaria Dennis. “No hay estudiantes heridos y los alumnos están siendo desalojados”, escribió.

Media responding to the Richmond scene please use NW 8th ST. to NW C-Stage on the driveway on the E. side of NW 8th that runs east up a hill between a daycare and Dennis Middle School-There are NO STUDENT INJURIES and students are being dismissed — Sgt. John Bowling (@ISPPendleton) December 13, 2018

Se trata del más reciente episodio de violencia en una escuela de Estados Unidos, país que se ha visto sacudido en los últimos años por una serie de ataques de este tipo en establecimientos educativos. La situación ha generado alarma y ha puesto el foco de los estadounidenses en el tema del control de armas.