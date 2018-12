Theresa May afronta moción de confianza en el Reino Unido

“Lucharé contra este voto con todo lo que tengo”, afirmó la primera ministra británica, Theresa May, en una breve declaración este miércoles ante los medios, convocada de urgencia tras conocerse que los conservadores lograron reunir las 48 cartas necesarias para retar su liderazgo.

Graham Brady, presidente del Comité 1922, responsable de la organización interna del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, anunció que el voto de censura se llevará a cabo entre las 18:00 y las 20:00 (hora local).

Para mantenerse en el cargo, May necesita el apoyo de, al menos, la mitad más uno de los 315 diputados conservadores. Hacia mediodía, la BBC afirmaba que la primera ministra ya tenía 158 votos garantizados.

Labour’s policies would be devastating to businesses and working families across our country.

By contrast, under this Government wages are growing, unemployment is falling and we are delivering a Brexit deal that is good for our economy.#PMQs pic.twitter.com/YkvbGgHC6B

— Theresa May (@theresa_may) December 12, 2018