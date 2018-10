Policía de Reino Unido busca a ladrón que luce igual a Ross Geller de "Friends"

Los seguidores del actor David Schwimmer se llevaron una gran sorpresa cuando vieron que en Facebook circulaba una foto de un ladrón idéntico a él.

Por medio de su cuenta en la red social, la policía de Blackpool, en Reino Unido, compartió una imagen de una persona que desde hace tiempo buscan incansablemente.

En ella se muestra a la persona "robando" una caja con 20 botellas de cerveza.

La imagen alarmó a los seguidores y generó decenas de comentarios, pues el sujeto resultó ser idéntico al actor, famosos por su papel de Ross Geller de "Friends".

Sin embargo, algunos usuarios no perdieron la oportunidad y la bromas comenzaron a aparecer dentro de la publicación.

Incluso, hasta la misma policía se tomó el parecido con humor y aseguraron:

De acuerdo a las autoridades, aún no han logrado dar con el paradero del doble de "Ross", el cual está siendo buscado desde hace más de un mes.

Schwimmer ha publicado un divertido video de una parodia de sí mismo con los brazos llenos de latas de cerveza en un supermercado de Nueva York tras enterarse de la noticia.

El video es furor y ya obtuvo más de un millón de reproducciones.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018