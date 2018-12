Trump amenaza con enviar al ejército a construir el muro con México

Previo a su esperada reunión con los líderes demócratas del Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con enviar al ejército a construir el muro fronterizo con México.

Esto, aseguró, si sus opositores demócratas se niegan a liberar fondos para el polémico proyecto.

“NO quieren (los demócratas) seguridad fronteriza. Quieren fronteras abiertas para que cualquiera pueda entrar. Esto trae crimen y enfermedad a gran escala”, tuiteó Trump.

“El muro se construirá (…) Si los demócratas no nos dan los votos para proteger a nuestro país, el ejército construirá las secciones restantes del muro”.

Tensa reunión con los demócratas

Ya en su encuentro en la Oficina Oval, Trump mencionó repetidamente la importancia de obtener fondos para la construcción del muro fronterizo, pero y fue rechazado tanto por Schumer como por Pelosi, quienes dejaron en claro que si el gobierno se cierra harían responsable al gobierno.

“De una forma u otra se construirá. Me gustaría que el gobierno no se cierre”, dijo Trump. “Pero el muro es algo muy importante para nosotros”.

Las chispas comenzaron a volar después de que Pelosi caracterizara la posibilidad de un cierre como un “cierre de Trump”, algo de lo que el presidente tomó nota.

“Si no obtenemos lo que queremos, de un modo u otro … cerraré el gobierno”, sentenció Trump.

“Me enorgullece cerrar el gobierno por la seguridad fronteriza. La gente de este país no quiere que los criminales y las personas que tienen muchos problemas y drogas ingresen a nuestro país. Asumiré la responsabilidad por cerrarlo”.

“Tomaré la responsabilidad por el cierre. Lo cerraré por seguridad de la frontera”, añadió el mandatario.

Esta reunión marcará el inicio de duras negociaciones sobre la ley de presupuesto que debe aprobarse antes del 21 de diciembre.

Los demócratas proponen destinar 1 mil 600 millones de dólares para seguridad fronteriza, pero han sido muy claros: no se trata de usar estos fondos para financiar el muro, promesa insigne de la campaña electoral de Trump.

Un fracaso de las negociaciones llevaría a un “cierre” parcial del gobierno en vísperas de las vacaciones de fin de año, esto es, la parálisis de algunas administraciones por falta de fondos.