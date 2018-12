Inmovilizan taxi en zona 11 porque conductor aparentemente iba ebrio

View this post on Instagram

#PMTGuatemala inmoviliza taxi, ya que se sospecha que conductor pueda estar ebrio. Calzada Aguilar Batres 11 calle zona 11. Según aduce, él solo le ayuda al verdadero conductor que va de copiloto, quien está dormido por consumo de bebidas embriagantes. Se ha coordinado #PNC | #TransitoGT #TraficoGT