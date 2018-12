Trump: la tregua comercial con China podría prolongarse

enEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este martes la posibilidad de prolongar la tregua comercial de 90 días con China, para desactivar así la disputa comercial provocada por Washington.

El plazo comenzó a correr el 1 de diciembre, cuando Trump se reunió en Buenos Aires con su homólogo chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre del G20 y acordó trabajar para lograr un acuerdo para retirar los aranceles en cientos de miles de millones de dólares impuestos por ambas partes al comercio bilateral.

Sin embargo, Trump no descartó ahora que esa tregua se extienda más allá del 1 de marzo próximo.

Donald Trump. Foto: AFP

“Las negociaciones con China ya han comenzado. A menos que se prolonguen, finalizarán en 90 días a partir de la fecha de nuestra maravillosa y cálida cena con el presidente Xi en Argentina”, escribió Trump en Twitter.

The negotiations with China have already started. Unless extended, they will end 90 days from the date of our wonderful and very warm dinner with President Xi in Argentina. Bob Lighthizer will be working closely with Steve Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Ross and Peter Navarro….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018

Después de la reunión, Washington acordó frenar la amenaza de Trump de aumentar los aranceles de 200 mil millones de dólares en importaciones chinas al 25 % a partir del 1 de enero, dejándolos en la tasa actual del 10 %.

A cambio, Washington dijo que China compraría cantidades “muy importantes” de bienes agrícolas, energéticos, industriales y otros productos estadounidenses.

El domingo, Trump dijo que China también “reduciría y eliminaría” los aranceles del 40 % en los autos, aunque Pekín aún tiene que confirmar la medida.

El mandatario explicó que Robert Lighthizer, representante de comercio de Estados Unidos, será quien lidere las conversaciones con el gobierno chino, para ver “si un acuerdo REAL con China es realmente posible”.

“Si es así, lo haremos”, agregó, señalando que “se supone que China debe comenzar a comprar productos agrícolas y otros inmediatamente”.

……on seeing whether or not a REAL deal with China is actually possible. If it is, we will get it done. China is supposed to start buying Agricultural product and more immediately. President Xi and I want this deal to happen, and it probably will. But if not remember,…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018

Represalia

Los agricultores estadounidenses se han visto gravemente afectados por las represalias de China a las exportaciones, especialmente a las ventas de soja, que se han desplomado.

Trump advirtió que a pesar de que (al igual que Xi) quiere llegar a un acuerdo, él sigue siendo favorable a los aranceles.

“Recuerden, soy un hombre de aranceles”, dijo.

“Cuando personas o países entran para asaltar la gran riqueza de nuestra nación, quiero que paguen por el privilegio de hacerlo”.

….I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018

En otro tuit posterior, Trump dijo que si se logra “un trato justo con China” que contemple los intereses estadounidenses, lo firmará “felizmente”.