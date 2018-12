Trump pide que Michael Cohen cumpla una pena de prisión

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump volvió a arremeter en contra de su exabogado, Michael Cohen, opinando que este debería cumplir un largo tiempo en prisión.

“Él mintió para tener este resultado, y por ende, en mi opinión, debería cumplir con una sentencia completa”, escribió el mandatario.

Previamente, Trump ya había acusado a Cohen de mentir para intentar conseguir “una sentencia reducida”.

“Michael Cohen asks judge for no Prison Time.” You mean he can do all of the TERRIBLE, unrelated to Trump, things having to do with fraud, big loans, Taxis, etc., and not serve a long prison term? He makes up stories to get a GREAT & ALREADY reduced deal for himself, and get….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

….his wife and father-in-law (who has the money?) off Scott Free. He lied for this outcome and should, in my opinion, serve a full and complete sentence. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

En su salva de tuits de este lunes, Trump también lanzó dardos contra Mueller, que conduce una investigación independiente sobre si la campaña electoral de Trump en 2016 coludió con los intentos rusos de perjudicar a su rival, Hillary Clinton, y si este ha intentado obstruir ilegalmente la investigación.

“Bob Mueller (que es un hombre muy diferente de lo que la gente piensa) y su banda de demócratas iracundos están fuera de control, ellos no quieren la verdad solo buscan mentiras. ¡La verdad es algo que es muy malo para su misión!”, agregó Trump.

Bob Mueller (who is a much different man than people think) and his out of control band of Angry Democrats, don’t want the truth, they only want lies. The truth is very bad for their mission! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

Se declara culpable

La semana pasada, Cohen se declaró culpable de un cargo de falso testimonio presentado por Mueller.

Publinews Guatemala Michael Cohen se declara culpable de mentir sobre investigación de Rusia El exabogado del presidente Donald Trump se declaró culpable este jueves de mentir al Congreso en la investigación sobre sus contactos con los rusos.

Después de distanciarse de Trump, el abogado comenzó a colaborar con el equipo de Mueller, cuya pesquisa ha sido un dolor de cabeza para el presidente estadounidense. En agosto, Cohen se declaró culpable de fraude bancario y violaciones al financiamiento de campañas.