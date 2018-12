Presidente Morales: “Gobierno como el mío no ha habido en cuanto la ayuda a la Usac”

El presidente Jimmy Morales se refirió este martes a la importancia de que los niños, adolescentes y jóvenes cuenten con oportunidades educativas en el país. En ese sentido, mencionó el tema del presupuesto que se le asigna a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

“Conste que Gobierno como el mío no ha habido en cuanto la ayuda a la Universidad de San Carlos”, dijo el mandatario en un discurso ofrecido durante una actividad pública en la que participó.

Morales, acompañado del ministro de Comunicaciones, José Benito, entregaron hoy la reposición de la carretera RN-19, en el tramo que va de Monjas, Jalapa, hacia El Progreso, Jutiapa.

En la actividad tomó como ejemplo la historia de vida de una niña de siete años que estaba en el público. La menor le compartió que recién estudió tercero primaria, por lo que el mandatario la felicitó.

Acerca de la pequeña, mencionó que dentro de diez años estará en quinto bachillerato o sexto perito. “¿Será que es suficiente?”, se cuestionó, y añadió que ojalá se le pueda dar otros cinco o siete años más de educación.

Fue entonces cuando citó que durante su gestión de Gobierno se le ha brindado apoyo presupuestario a la universidad estatal.

“Lo aclaro, le hemos dado más en el 2016, 2017 y 2018 y por supuesto le estamos tratando de ayudar, pero también le estamos pidiendo que revise cómo está haciendo sus cuentas porque está saliendo demasiado caro”, expresó Morales.

“Y no me refiero el dinero hacia los estudiantes que verdaderamente estudian, sino aquellos que se meten a liderar asociaciones y pasan hasta 20 años y no se gradúan de la San Carlos”, continuó.

De igual forma, pidió aplausos para los “buenos estudiantes” de la San Carlos, para “los que sí estudian”, y no solo eso, sino que también trabajan, según sus palabras.

“Y van a tener mi apoyo como lo han tenido (en la Usac), porque me gustaría que esta niña no solamente tuviera diez, sino 15 años más de estudio, y pudiéramos ver en 15 o 20 años más una gran profesional luchando” por su comunidad, el país y el mundo, resaltó el gobernante.

Publinews Guatemala Presidente Morales: Cada estudiante de la Usac sale carísimo El comentario del mandatario se da cuando cientos de estudiantes de la Usac manifiestan afuera del Congreso de la República contra la aprobación de la iniciativa de ley 5300.

Por aparte, habló sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y las carreteras, por lo que llamó a la población a no tirar basura en las calles. También les pidió trabajar por Guatemala, pues “la nación preexiste y subsiste al individuo”.

Guatemala seguirá existiendo por mucho tiempo más y para que sea fuerte y poderosa, se debe invertir en los niños, en carreteras, medicinas y "todo lo que tanto cuesta hacer”, concluyó.

Rechazan declaraciones

En septiembre pasado el mandatario Morales señaló que cada estudiante de la Usac sale “carísimo”. Esto generó una serie de movilizaciones de parte de los sancarlistas y la sociedad civil para rechazar esas declaraciones.

Los universitarios reiteraron que los fondos que el país invierte para su formación son devueltos no solo al profesionalizar a los habitantes, sino también en servicios que se prestan de forma gratuita en temas médicos, legales, dentales, entre otros.