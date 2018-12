Jefe de la ONU lamenta la “mala dirección” del mundo ante el cambio climático

El mundo "no está tomando en absoluto la buena dirección" para frenar los efectos catastróficos del cambio climático, afirmó este lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al iniciarse una cumbre del clima (COP24) en Polonia.

"Aunque somos testigos de impactos climáticos devastadores que provocan el caos en todo el mundo, seguimos sin hacer lo necesario, no vamos suficientemente rápido" advirtió Guterres, en el segundo día de la 24ª Conferencia de la ONU sobre el Clima celebrada en Katowice.

