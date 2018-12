FOTO. El fiel perro de George H.W. Bush lo acompaña en su último viaje a Washington

Un presidente de Estados Unidos dijo alguna vez que la mejor forma de tener un amigo en Washington es conseguir un perro. Sully, el fiel perro del mandatario número 41 del país, George H.W. Bush, regresó el lunes a la capital con su difunto amo.

Con un arnés con los colores de la bandera estadounidense, el labrador amarillo estaba en la pista de Houston, Texas, para acompañar el ataúd de su amo a bordo del avión presidencial, Air Force One, prestado por Donald Trump.

Entrenado para asistir a exmilitares, Sully, de dos años, acompaña a Bush desde junio, pocas semanas después de la muerte de la esposa del presidente Barbara, con quien estuvo casado durante 73 años.

El hijo de Bush, y presidente número 43 de Estados Unidos, George W. Bush, divulgó la misma fotografía en Instagram con un mensaje que anunciaba la llegada de Sully al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Maryland, en las afueras de Washington DC.

"Por mucho que nuestra familia extrañe a este perro, nos reconforta saber que traerá la misma alegría a su nuevo hogar, el Walter Reed, que trajo al (presidente) 41", escribió Bush hijo. Su mensaje recibió unos 250.000 "Me gusta".

Sully lleva el nombre del piloto retirado Chesley "Sully" Sullenberger III, que se volvió famoso luego de acuatizar de emergencia un avión de pasajeros en el río Hudson de Nueva York en 2009.

Los historiadores creen que el popular aforismo de Harry S. Truman sobre los amigos en Washington y los perros es probablemente apócrifo (al 33º presidente de Estados Unidos no le gustaban los perros), pero seguramente se habría enamorado de Sully.

Images from this morning and the state funeral for President George H. W. Bush — family at the funeral home, @SecretService honorary pallbearers, and boarding "Special Air Mission 41" at Ellington Field. #Remembering41 (Credit: Office of George H.W. Bush-Evan Sisley) pic.twitter.com/T6br9URryZ

— Jim McGrath (@jgm41) December 3, 2018