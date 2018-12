Fallece expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush

George H. W. Bush, fue el presidente número 41 de los Estados Unidos, y falleció la noche de este viernes 30 de noviembre a los 94 años, según un comunicado de la familia Bush.

Bush murió alrededor de las 22:00 horas, informó el vocero de la familia. Su deceso se produjo apenas ocho meses después del de su esposa, Barbara Bush.

En abril fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital por una infección, una semana después de la muerte de su esposa.

Enjoying a great book and a wonderful walk down memory lane this morning. Yet another reminder of just how lucky I have been in life. Very proud of the author and co-author too. More at: https://t.co/W0XmyMi5Ie pic.twitter.com/53GhdnptNk

— George Bush (@GeorgeHWBush) June 1, 2018