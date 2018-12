Libro de Michelle Obama supera los 2 millones de ventas

El libro de Michelle Obama, "Becoming", se está vendiendo en grandes cantidades, algo pocas veces visto con memorias políticas o cualquier otro libro que no sea de ficción.

La venta combinada de tapa dura, libros electrónicos y audio libros en Estados Unidos y Canadá superó los 2 millones de ejemplares, anunció el viernes la editorial Crown Publishing.

En comparación, el libro de Hillary Clinton “Living History” necesitó un mes para vender 1 millón de ejemplares.

“Decision Points”, del ex presidente George W. Bush, requirió varias semanas para llegar a los 2 millones. El libro de Bill Clinton “My LIfe” vendió rápidamente 1 millón de ejemplares, pero se tomó mucho más para llegar a los 2 millones.

The ladies of beGirl World truly inspire me. Your stories are always evolving. I can’t wait to see you tonight at the Wells Fargo Center! Have fun!

Who are you becoming? Share with #IAmBecoming. pic.twitter.com/OgvS40pygZ

— Michelle Obama (@MichelleObama) November 30, 2018