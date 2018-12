Homenajes al expresidente estadounidense George H.W. Bush

Tras el fallecimiento del expresidente estadounidense George H.W. Bush, los homenajes a su figura llegan desde todo el espectro político así como desde Hollywood y el mundo empresarial.

"El mejor padre"

"George H.W. Bush fue un hombre de gran carácter y el mejor padre que un hijo o una hija podría pedir", expresó su hijo George W. Bush, expresidente estadounidense

Statement by President George W. Bush on the death of his father, President George H.W. Bush https://t.co/wDD0vnlN8U pic.twitter.com/t7UsDYSKY8 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) December 1, 2018

"Fe, familia y país"

"Con su esencial autenticidad, agudo ingenio, y compromiso inquebrantable con la fe, la familia y el país, el presidente Bush inspiró a generaciones de compatriotas estadounidenses hacia el servicio público", aseguró el mandatario Donald Trump.

President George H.W. Bush led a long, successful and beautiful life. Whenever I was with him I saw his absolute joy for life and true pride in his family. His accomplishments were great from beginning to end. He was a truly wonderful man and will be missed by all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 1, 2018

Amistad

"Estoy profundamente agradecido por cada minuto que pasé con el presidente Bush y siempre recordaré nuestra amistad como uno de los mejores regalos de mi vida", indicó Bill Clinton, expresidente estadounidense.

Hillary and I mourn the passing of President George H. W. Bush, and give thanks for his great long life of service, love and friendship. I am grateful for every minute I spent with him and will always hold our friendship as one of my life’s greatest gifts. https://t.co/1CYdrIeKmz — Bill Clinton (@BillClinton) December 1, 2018

"Un verdadero socio"

"Hemos tenido la suerte de trabajar juntos en momentos de cambios históricos. Y fueron momentos determinantes que exigían una enorme responsabilidad a cada uno. El resultado fue el final de la Guerra Fría y de la carrera armamentística. (…) Fue un verdadero socio", aseguró Mijaíl Gorbachov, último líder de la extinta Unión Soviética.

"Vocación noble y dichosa"

"La vida de George H.W. Bush es testimonio de que el servicio público es una vocación noble y dichosa. (…) Es un legado de servicio inigualable, aunque él quisiera que todos lo intentáramos", Barack Obama, expresidente estadounidense.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY — Barack Obama (@BarackObama) December 1, 2018

"Un ejemplo"

"El espíritu de servicio público del presidente George H.W. Bush fue el hilo conductor de su vida y un ejemplo para todos nosotros. (…) Hoy Gran Bretaña recuerda a un gran estadista y un verdadero amigo de nuestro país", dijo Theresa May, primera ministra británica.

President Bush was a true friend to the UK and the trusted counterpart and confidant of two Prime Ministers. His statesmanship, wisdom and friendship will be much missed and today we send our deepest condolences to his family and to the American people. — Theresa May (@theresa_may) December 1, 2018

"Un amigo para toda la vida"

"Me siento privilegiado por haber trabajado con él, y aún más privilegiado porque se convirtió en un amigo para toda la vida. Era, sencillamente, una de las personas más decentes que he conocido", John Major, ex primer ministro británico.

Respaldo a la alianza EEUU-Europa

"Un gran líder" que brindó "su respaldo sin desmayo a la alianza con Europa". Emmanuel Macron, presidente francés.

On behalf of the French people, I convey all my condolences to the American nation for the loss of former President George Bush. He was a world leader, who strongly supported the alliance with Europe. Our sympathy to his family and beloved ones. https://t.co/U3qKLYjUJi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 1, 2018

"Último vuelo"

"El presidente Bush nos ha dejado para realizar su último vuelo, pero su destino no es desconocido. Está volando hacia los brazos del amor de su vida, Barbara", aseguró Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador de California.

President Bush has left us for one last flight but his destination isn't unknown. He's flying into the arms of the love of his life, Barbara. This evening, each of us should take a minute to look up and offer him a silent thanks. FULL STATEMENT: https://t.co/XbuFYztrmg — Arnold (@Schwarzenegger) December 1, 2018

"Un gran estadounidense"

"Hemos perdido a un gran estadounidense. El servicio definió la vida del presidente George H.W. Bush, y nos enseñó a todos sobre liderazgo, sacrificio y decencia", lamentó Tim Cook, Director ejecutivo de Apple.